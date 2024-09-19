Столтенберг назвал членство Украины в НАТО гарантией мира
Украина сможет достичь устойчивого мира только через вступление в НАТО. Об этом в интервью немецким СМИ заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Он отметил, что для этого необходимо предоставить Киеву гарантии безопасности и вооружение. По его словам, членство в НАТО станет лучшей гарантией мира для Украины, однако для этого потребуется одобрение всех стран-участников альянса и завершение военного конфликта.
Москва против вступления Украины в НАТО. Президент Владимир Путин в июне обозначил отказ Киева от планов присоединиться к альянсу как одно из условий для прекращения огня и начала мирных переговоров.
В числе других требований — вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Владимир Зеленский расценил эти условия как ультиматум, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru