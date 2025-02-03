Трамп потребовал от Украины гарантии по поставкам редкоземельных металлов в США
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. По его словам, Украина готова предоставить эти гарантии, и в ближайшее время стороны рассчитывают заключить сделку.
Трамп подчеркнул, что эти поставки важны для Вашингтона и что американская сторона рассчитывает на выполнение договоренностей.
Также президент США отметил, что Вашингтон требует от Европы увеличения объемов финансовой помощи Украине. Он указал, что США вложили в поддержку Украины почти на 200 миллиардов долларов больше, чем Европейский Союз.
Трамп призвал Европу компенсировать этот разрыв и значительно увеличить свою долю в помощи, чтобы сбалансировать вложения стран, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru