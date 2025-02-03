Трамп потребовал от Украины гарантии по поставкам редкоземельных металлов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США ожидают от Украины предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. По его словам, Украина готова предоставить эти гарантии, и в ближайшее время стороны рассчитывают заключить сделку.

Трамп подчеркнул, что эти поставки важны для Вашингтона и что американская сторона рассчитывает на выполнение договоренностей.