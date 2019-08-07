Зеленский созвал срочное совещание из-за ситуации на Донбассе

Уточняется, что совещание проходит в офисе президента. По данным средств массовой информации, на нем присутствуют глава генштаба Украины Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений вооруженных сил Украины, а также секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Данилюк.

Уточняется, что в результате обстрела в районе Павлополя погибли 4 украинских военных.

Ранее первый заместитель генпрокурора Украины Николай Голомша в эфире одного из украинских телеканалов призвал решить проблему неподконтрольного Донбасса радикально: убить всех людей, которые с оружием в руках выступили против Киева. Бывший министр обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) заявил в эфире НСН, что подобные кровожадные заявление украинские чиновники делали на протяжении всех пяти лет с момента начала конфликта на востоке Украины, и видимо, будут продолжать делать.

