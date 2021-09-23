Зеленский сообщил, когда встретится с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, когда намерен встретится с российским коллегой Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

Названы перспективы встречи Путина и Зеленского

Отвечая на соответствующий вопрос, Зеленский ответил «когда он будет готов».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на встрече Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского «обсуждение Крыма не представляется возможным».



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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:Владимир ПутинУкраинаВладимир Зеленский
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