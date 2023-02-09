Зеленский снова просит у Макрона и Шольца оружие

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем поставки оружия для нужд ВСУ и санкции против России.

Аналитик допустил передачу британских дальнобойных ракет Storm Shadow Киеву

«Обсудили возможности поставок Украине необходимого оружия, вопросы продолжения экономической, политической поддержки», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Также Зеленский просит усилить санкции против России.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стал уточнять о каких видах вооружения может идти речь.

Руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева заявила в беседе с НСН, что обычных британцев волнуют проблемы с зарплатами, а не с возможной передачей Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Военная ОперацияШольцЭммануэль МакронВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры