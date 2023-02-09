Зеленский снова просит у Макрона и Шольца оружие
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским лидером Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем поставки оружия для нужд ВСУ и санкции против России.
«Обсудили возможности поставок Украине необходимого оружия, вопросы продолжения экономической, политической поддержки», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Также Зеленский просит усилить санкции против России.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским предложит Киеву дальнобойное оружие. Он не стал уточнять о каких видах вооружения может идти речь.
Руководитель Центра британских исследований Елена Ананьева заявила в беседе с НСН, что обычных британцев волнуют проблемы с зарплатами, а не с возможной передачей Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+12 301 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 685 / сут.
- Будапешт назвал Киеву условие ратификации членства Украины в ЕС
- Песков: Кремль не участвует в полемике между Кадыровым и депутатом Соболевым
- В Киеве зафиксировали превышение уровня загрязнения воздуха в 11 раз
- В России резко выросло число финансовых мошенников
- Глава Европарламента призвала передать Украине истребители
- Блинкен допустил поставки американских истребителей Украине в будущем
- Песков: США не обращались к России после публикации Херша
- Песков не подтвердил и не опроверг телефонный разговор Путина и Плотницкого
- Чешская компания потребовала у «Газпрома» 45 миллионов долларов
- Собянин: Готовность дворца спорта в Некрасовке составляет 90%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru