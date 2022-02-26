Макрон: Война продлится долго
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Европу готовиться к длительным последствиям – он считает, что «война продлится долго». Об этом французский лидер заявил во время посещения сельскохозяйственной выставки в Париже.
«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», - заявил он.
Макрон заявил, что война вернулась в Европу, и она «стала односторонним выбором президента России Владимира Путина». Говоря о санкциях как о мерах борьбы европейцев, глава Франции предупредил, что ограничения ударят по предприятиям продовольственной и сельскохозяйственной отраслей, также могут возникнуть проблемы в металлургическом секторе и логистике, вероятен рост цен на электроэнергию.
«Мы сейчас создаем план сопротивления, чтобы обезопасить наши отрасли экономики", - добавил Макрон. Он пообещал, что власти страны примут решения на краткосрочную и долгосрочную перспективу, чтобы "максимально обезопасить себя с точки зрения энергетики" и "постараться нивелировать последствия роста цен», - сообщает ТАСС.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обратился в пятницу к депутатам Национального собрания Пятой республики с целью рассказать о новом пакете антироссийских санкций вводимых ЕС на фоне ситуации на Украине. Новые ограничения затронут самых высоких руководителей России и Белоруссии. Макрон назвал эти меры беспрецедентными.
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