Зеленский схлопотал «выговор» от Байдена
Президент США Джо Байден сделал «выговор» своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому за отсутствие реформ. Неприятный момент произошел во время первого телефонного разговора глав стран, рассказал в эфире телеканала «Первый независимый» украинский политолог Михаил Погребинский.
Эксперт отметил «катастрофическую» ситуацию, которая сложилась на Украине из-за коронавируса. При этом президент, по мнению политолога, ничего не делает, чтобы ее исправить, пишет Газета.ru.
«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — цитируют Погребинского «Известия».
Эксперт также отметил в числе приоритетов для Киева организацию вакцинации и необходимость решить конфликт на востоке страны.
Напомним, Байден 2 апреля, в пятницу, провел первую телефонную беседу с Зеленским. Лидеры двух стран обсудили якобы нарастающее военное присутствие РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией. Также Байден подтвердил поддержку суверенитета Украины. В свою очередь, Зеленский заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину.
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