Зеленский схлопотал «выговор» от Байдена

Эксперт отметил «катастрофическую» ситуацию, которая сложилась на Украине из-за коронавируса. При этом президент, по мнению политолога, ничего не делает, чтобы ее исправить, пишет Газета.ru.

«Вы там долго и нудно ждали, пока наконец позвонит вам Байден — и что произошло? Да, вы как бы получили выговор по части того, что надо проводить те реформы, которые вам сильно не хочется», — цитируют Погребинского «Известия».

Эксперт также отметил в числе приоритетов для Киева организацию вакцинации и необходимость решить конфликт на востоке страны.

Напомним, Байден 2 апреля, в пятницу, провел первую телефонную беседу с Зеленским. Лидеры двух стран обсудили якобы нарастающее военное присутствие РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией. Также Байден подтвердил поддержку суверенитета Украины. В свою очередь, Зеленский заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину.

