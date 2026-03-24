Надеждину запретили проводить митинг в защиту интернета из-за коронавируса
Власти Московской области отказали бывшему кандидату в президенты России Борису Надеждину в согласовании митинга против блокировок интернета и мессенджеров.
Об этом политик заявил в Telegram. По его словам, он подавал множество заявок, но ни в одном городе проводить акцию не разрешили. «Все ответы одинаковы — и выглядят, как издевательство: вам нельзя, потому что ковид. А другим (в том же месте и в то же время) — можно», — указал Надеждин.
В качестве примера к своему сообщению он приложил ответ из Мытищ. В нем администрация города сослалась на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева об антиковидных ограничениях шестилетней давности. В нем говорится, что массовые мероприятия в регионе запрещены за исключением тех, в которых задействованы власти: в качестве организаторов или участников.
«Посмотрите любые официальные каналы местных администраций и отделений „Единой России“ — полно фоток массовых мероприятий. Праздничные гуляния, концерты, встречи с депутатами», — отметил политик. Надеждин подчеркнул, что COVID-19 не помешал провести 20 марта в Подмосковье массовые мероприятия в честь исламского праздника Ураза-байрам.
Ранее Надеждин был признан банкротом. Решение огласил арбитражный суд Московской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
