Сестра Ким Чен Ына может потерять влияние после смены власти

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон может лишиться влияния после смены власти в стране. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

По его словам, возможная передача власти дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э может привести к постепенному уходу Ким Е Чжон с ключевых позиций. Он отметил, что в ближайшие 5-10 лет дочь главы государства могут официально объявить наследницей и начать продвигать на государственные посты.