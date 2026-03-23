Сестра Ким Чен Ына может потерять влияние после смены власти

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон может лишиться влияния после смены власти в стране. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал профессор сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков.

По его словам, возможная передача власти дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э может привести к постепенному уходу Ким Е Чжон с ключевых позиций. Он отметил, что в ближайшие 5-10 лет дочь главы государства могут официально объявить наследницей и начать продвигать на государственные посты.

Версию о преемнице Ким Чен Ына назвали ошибочной

Собеседник издания допустил, что отстранение нынешнего второго лица КНДР может пройти как в мягкой форме, так и сопровождаться жесткими мерами. При этом он напомнил, что ранее Ким Е Чжон уже уходила в тень.

Он также указал, что Ким Чен Ын фактически сделал свою сестру вторым лицом государства, нарушив негласную семейную традицию — его отец Ким Чен Ир предпочитал распределять власть между родственниками, не делая ставку на одного человека, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
