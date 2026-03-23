СМИ: Разговор Трампа и Нетаньяху повлиял на атаку по Ирану

За несколько дней до начала военной операции США и Израиля против Ирана Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили разведданные о возможной уязвимости верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры получили информацию о том, что Хаменеи и его окружение могут собраться в резиденции в Тегеране, что рассматривалось как потенциальная возможность для удара. В ходе телефонного разговора Нетаньяху настаивал на проведении операции, утверждая, что подобный шанс может больше не представиться.