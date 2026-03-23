СМИ: Разговор Трампа и Нетаньяху повлиял на атаку по Ирану

За несколько дней до начала военной операции США и Израиля против Ирана Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили разведданные о возможной уязвимости верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, лидеры получили информацию о том, что Хаменеи и его окружение могут собраться в резиденции в Тегеране, что рассматривалось как потенциальная возможность для удара. В ходе телефонного разговора Нетаньяху настаивал на проведении операции, утверждая, что подобный шанс может больше не представиться.

СМИ: Нетаньяху заподозрил США в ведении закулисных переговоров с Ираном

Как отмечают источники, на тот момент Трамп уже одобрил военную операцию против Ирана, однако окончательное решение о сроках и формате участия США еще не было принято. Разговор с израильским премьером, а также данные разведки о сужающемся «окне возможностей» стали одним из факторов, повлиявших на итоговое решение.

В результате 27 февраля Трамп распорядился начать операцию под названием «Эпическая ярость». Агентство также указывает, что после конфликта с Ираном летом 2025 года Израиль рассматривал возможность новых ударов, а Нетаньяху обсуждал эту тему с Трампом еще во время визита в Мар-а-Лаго, где американский лидер допускал силовой сценарий, несмотря на намерение продолжить дипломатические контакты, передает «Радиоточка НСН».

