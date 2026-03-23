СМИ: Разговор Трампа и Нетаньяху повлиял на атаку по Ирану
За несколько дней до начала военной операции США и Израиля против Ирана Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху обсудили разведданные о возможной уязвимости верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, лидеры получили информацию о том, что Хаменеи и его окружение могут собраться в резиденции в Тегеране, что рассматривалось как потенциальная возможность для удара. В ходе телефонного разговора Нетаньяху настаивал на проведении операции, утверждая, что подобный шанс может больше не представиться.
Как отмечают источники, на тот момент Трамп уже одобрил военную операцию против Ирана, однако окончательное решение о сроках и формате участия США еще не было принято. Разговор с израильским премьером, а также данные разведки о сужающемся «окне возможностей» стали одним из факторов, повлиявших на итоговое решение.
В результате 27 февраля Трамп распорядился начать операцию под названием «Эпическая ярость». Агентство также указывает, что после конфликта с Ираном летом 2025 года Израиль рассматривал возможность новых ударов, а Нетаньяху обсуждал эту тему с Трампом еще во время визита в Мар-а-Лаго, где американский лидер допускал силовой сценарий, несмотря на намерение продолжить дипломатические контакты, передает «Радиоточка НСН».
