Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину
Президент Украины Владимир Зеленский заверил президента США Джо Байдена в ходе телефонного разговора в готовности реформировать Украину, передает РИА Новости.
Зеленский также сказал, что партнерство с США важно для его страны и пообещал установить прочный мир в Донбассе.
Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден и Зеленский обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией на Украине. Также Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
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