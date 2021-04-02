Зеленский пообещал Байдену реформировать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заверил президента США Джо Байдена в ходе телефонного разговора в готовности реформировать Украину, передает РИА Новости.

Зеленский также сказал, что партнерство с США важно для его страны и пообещал установить прочный мир в Донбассе.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден и Зеленский обсудили сообщения о якобы наращивании военного присутствия РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией на Украине. Также Байден подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

