Байден пообещал поддерживать Украину перед лицом «российской агрессии»
США продолжат поддерживать Украину «перед лицом российской агрессии», заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Как сообщает Белый дом, американский лидер пообещал быть на стороне Киева «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».
Байден в пятницу провел первую телефонную беседу с Зеленским. Лидеры двух стран обсудили якобы нарастающее военное присутствие РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией. Также Байден подтвердил поддержку суверенитета Украины. В свою очередь, Зеленский заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину.
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