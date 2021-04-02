Байден пообещал поддерживать Украину перед лицом «российской агрессии»

Как сообщает Белый дом, американский лидер пообещал быть на стороне Киева «перед лицом продолжающейся агрессии России в Донбассе и в Крыму».

Байден в пятницу провел первую телефонную беседу с Зеленским. Лидеры двух стран обсудили якобы нарастающее военное присутствие РФ у границ Украины и борьбу с коррупцией. Также Байден подтвердил поддержку суверенитета Украины. В свою очередь, Зеленский заверил американского коллегу в готовности реформировать Украину.

