В Госдуме призвали ограничить международные звонки для большинства россиян

Ограничение международных звонков стоит распространить не только на пожилых, но и на большинство россиян, поскольку жертвами телефонных мошенников становятся также подростки и молодежь. Об этом депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», комментируя новые меры борьбы с аферистами.

По его словам, изначально обсуждался вариант, при котором звонки из-за границы были бы по умолчанию заблокированы для всех абонентов, а при необходимости пользователь мог бы самостоятельно разрешить их через приложение оператора или портал госуслуг. Однако после критики от этой идеи частично отказались, и теперь речь идет об ограничениях для людей старше 60 лет.