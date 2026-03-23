В Госдуме призвали ограничить международные звонки для большинства россиян

Ограничение международных звонков стоит распространить не только на пожилых, но и на большинство россиян, поскольку жертвами телефонных мошенников становятся также подростки и молодежь. Об этом депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», комментируя новые меры борьбы с аферистами.

По его словам, изначально обсуждался вариант, при котором звонки из-за границы были бы по умолчанию заблокированы для всех абонентов, а при необходимости пользователь мог бы самостоятельно разрешить их через приложение оператора или портал госуслуг. Однако после критики от этой идеи частично отказались, и теперь речь идет об ограничениях для людей старше 60 лет.

Свинцов считает такой подход недостаточно эффективным. Он отметил, что подавляющее большинство граждан не получает звонков из-за рубежа, поэтому логичнее было бы использовать более точечные технологические механизмы. В частности, он предложил пропускать SMS из-за границы, чтобы знакомый или родственник мог заранее предупредить о звонке, а затем разрешать вызовы только от добавленных в контакты номеров.

Депутат также заявил, что особое внимание нужно уделить защите детей и подростков. Он рассказал, что операторы поддержали идею специальных детских SIM-карт с дополнительными ограничениями, включая запрет на прием SMS с кодами подтверждения. При этом, по его словам, такие меры требуют технической доработки, в том числе с учетом работы бонусных и сервисных приложений, передает «Радиоточка НСН».

