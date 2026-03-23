В Госдуме призвали ограничить международные звонки для большинства россиян
Ограничение международных звонков стоит распространить не только на пожилых, но и на большинство россиян, поскольку жертвами телефонных мошенников становятся также подростки и молодежь. Об этом депутат Госдумы Андрей Свинцов заявил «Газете.Ru», комментируя новые меры борьбы с аферистами.
По его словам, изначально обсуждался вариант, при котором звонки из-за границы были бы по умолчанию заблокированы для всех абонентов, а при необходимости пользователь мог бы самостоятельно разрешить их через приложение оператора или портал госуслуг. Однако после критики от этой идеи частично отказались, и теперь речь идет об ограничениях для людей старше 60 лет.
Свинцов считает такой подход недостаточно эффективным. Он отметил, что подавляющее большинство граждан не получает звонков из-за рубежа, поэтому логичнее было бы использовать более точечные технологические механизмы. В частности, он предложил пропускать SMS из-за границы, чтобы знакомый или родственник мог заранее предупредить о звонке, а затем разрешать вызовы только от добавленных в контакты номеров.
Депутат также заявил, что особое внимание нужно уделить защите детей и подростков. Он рассказал, что операторы поддержали идею специальных детских SIM-карт с дополнительными ограничениями, включая запрет на прием SMS с кодами подтверждения. При этом, по его словам, такие меры требуют технической доработки, в том числе с учетом работы бонусных и сервисных приложений, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- Экс-сотрудница наркологической клиники в Кемерово заявила о запугивании
- Митволь сообщил о риске давления после дачи показаний
- На Кубе сообщили о нехватке электричества и лекарств
- Где чаще всего «прокалывается» ИИ при написании студенческих работ
- Стоматолог предупредила о связи зубной боли с инфарктом
- «Слишком придирается!»: Преподаватель ВШЭ назвала изъяны «Антиплагиата»
- Путин запретил вывозить с 1 апреля в ЕАЭС более $100 тысяч наличными
- Боярский назвал символичной находку возможных останков д'Артаньяна
- Названы пять ошибок при хранении зимних шин
- Иран заявил об уничтожении всех баз США на Ближнем Востоке