Продолжение «Красного шелка» получит новый сюжет и локации

Съемки приключенческого фильма «Черный шелк», продолжения «Красного шелка», уже начались, сообщил кинокритик Николай Никулин в программе «В кадре» на РЕН ТВ. По его словам, к роли Николая Гарина вернулся Милош Бикович, а режиссером проекта вновь выступает Андрей Волгин.

Действие новой части развернется на корабле и дирижабле, тогда как события первого фильма происходили в поезде. Для съемок уже созданы масштабные декорации, включая полноразмерный макет судна.

Бикович отметил, что проект сохранит жанровую основу с элементами детектива и приключений, но станет более самостоятельным. Волгин добавил, что фильм будет отличаться более элегантной визуальной стилистикой при усилении приключенческой составляющей.

Создатели также подчеркнули масштаб постановки и проработку сценария. В картине появится исторический персонаж Рихард Зорге в свободной интерпретации, а сам герой Биковича будет раскрыт глубже — через внутренние конфликты и сложные решения, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НМГ Кинопрокат / стоп-кадр из фильма "Красный шёлк"
ТЕГИ:СъемкиКино

Горячие новости

Все новости

партнеры