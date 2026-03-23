Продолжение «Красного шелка» получит новый сюжет и локации

Съемки приключенческого фильма «Черный шелк», продолжения «Красного шелка», уже начались, сообщил кинокритик Николай Никулин в программе «В кадре» на РЕН ТВ. По его словам, к роли Николая Гарина вернулся Милош Бикович, а режиссером проекта вновь выступает Андрей Волгин.

Действие новой части развернется на корабле и дирижабле, тогда как события первого фильма происходили в поезде. Для съемок уже созданы масштабные декорации, включая полноразмерный макет судна.