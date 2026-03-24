СМИ: Идущий к берегам Кубы российский танкер могут арестовать спецслужбы США
Российский танкер «Анатолий Колодкин», который направляется к берегам Кубы в обход нефтяного эмбарго США, могут арестовать американские спецслужбы, сообщает Telegram-канал Mash.
Это может произойти из-за давления Вашингтона на Гавану. На борту российского судна около 730 тысяч баррелей нефти. Экипаж состоит из 30 россиян. Официально «Анатолий Колодкин» движется из индийского Вадинара в американский Бостон. Однако танкер под флагом РФ может оказаться у берегов Кубы в конце марта. В настоящее время судно зашло в зону ответственности ВМС США и находится под угрозой — его могут арестовать вместе с экипажем.
Ранее на Кубе начались массовые акции протеста против систематических отключений электроэнергии и дефицита продуктов питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Из-за взрыва в доме в Севастополе повреждены 15 квартир
- СМИ: Во время взрыва в жилом доме в Севастополе погибла женщина
- СМИ: В жилом доме в Севастополе произошел взрыв
- Надеждину запретили проводить митинг в защиту интернета из-за коронавируса
- Тегеран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о перемирии
- СМИ: Разговор Трампа и Нетаньяху повлиял на атаку по Ирану
- Сестра Ким Чен Ына может потерять влияние после смены власти
- Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин
- Продажи долгов коллекторам могут сократиться в 2026 году