Продажи долгов коллекторам могут сократиться в 2026 году
В 2026 году объем долгов россиян, передаваемых коллекторам, может сократиться на фоне ужесточения требований к микрофинансовым организациям. Об этом «Газете.Ru» сообщил операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин.
По его словам, с 1 января вступили в силу изменения, обязывающие заемщиков подтверждать официальный доход. С 1 марта для микрофинансовых компаний со статусом МФК стало обязательным использование биометрии при онлайн-оформлении займов, а для МКК аналогичная норма начнет действовать через год.
Зоткин отметил, что на этом фоне может снизиться объем выдачи займов, а вместе с ним — и количество просроченной задолженности, продаваемой взыскателям. Во второй половине 2026 года, по его оценке, возможен дефицит долговых портфелей, что приведет к росту цен из-за превышения спроса над предложением.
При этом эксперт добавил, что новые правила способны изменить структуру рынка: более строгий отбор заемщиков сократит число проблемных долгов, но повысит их качество и потенциальную эффективность взыскания, передает «Радиоточка НСН».
