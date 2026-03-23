Продажи долгов коллекторам могут сократиться в 2026 году

В 2026 году объем долгов россиян, передаваемых коллекторам, может сократиться на фоне ужесточения требований к микрофинансовым организациям. Об этом «Газете.Ru» сообщил операционный директор ПКО «Защита онлайн» Валерий Зоткин.

По его словам, с 1 января вступили в силу изменения, обязывающие заемщиков подтверждать официальный доход. С 1 марта для микрофинансовых компаний со статусом МФК стало обязательным использование биометрии при онлайн-оформлении займов, а для МКК аналогичная норма начнет действовать через год.