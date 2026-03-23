Названы лауреаты 39-й кинопремии «Ника»
Лауреатов 39-й национальной кинопремии «Ника» объявили 23 марта на церемонии в Театре имени Моссовета.
Награду за лучший игровой фильм получила картина «Ветер» Сергея Члиянца. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова также получил четыре награды — за костюмы, музыку, монтаж и как открытие года.
Лучшим режиссером признан Бакур Бакурадзе за фильм «Лермонтов». Награду за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский («Здесь был Юра»), за лучшую женскую — Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»). Лучшим сериалом названы «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.
Среди других лауреатов — Владимир Машков и Елена Лядова за роли второго плана, Данила Горюнков за операторскую работу («Ветер»), а также авторы сценария фильма «Ветер» Петр Луцик и Алексей Саморядов. Специальный приз за вклад в кинообразование и науку присудили Игорю Золотовицкому посмертно, награду «Честь и достоинство» получила Алла Сурикова.
Премия «Ника» вручается Российской академией кинематографических искусств с 1988 года. Лауреатам дарят статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини победы, передает «Радиоточка НСН».
