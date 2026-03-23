Названы лауреаты 39-й кинопремии «Ника»

Лауреатов 39-й национальной кинопремии «Ника» объявили 23 марта на церемонии в Театре имени Моссовета.

Награду за лучший игровой фильм получила картина «Ветер» Сергея Члиянца. Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова также получил четыре награды — за костюмы, музыку, монтаж и как открытие года.

«Хроники русской революции» стал лучшим сериалом на премии «Ника»

Лучшим режиссером признан Бакур Бакурадзе за фильм «Лермонтов». Награду за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский («Здесь был Юра»), за лучшую женскую — Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»). Лучшим сериалом названы «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.

Среди других лауреатов — Владимир Машков и Елена Лядова за роли второго плана, Данила Горюнков за операторскую работу («Ветер»), а также авторы сценария фильма «Ветер» Петр Луцик и Алексей Саморядов. Специальный приз за вклад в кинообразование и науку присудили Игорю Золотовицкому посмертно, награду «Честь и достоинство» получила Алла Сурикова.

Премия «Ника» вручается Российской академией кинематографических искусств с 1988 года. Лауреатам дарят статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини победы, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Дарья Казакова / НСН
