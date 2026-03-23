Названы лауреаты 39-й кинопремии «Ника»

Лучшим режиссером признан Бакур Бакурадзе за фильм «Лермонтов». Награду за лучшую мужскую роль получил Константин Хабенский («Здесь был Юра»), за лучшую женскую — Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки»). Лучшим сериалом названы «Хроники русской революции» Андрея Кончаловского.

Среди других лауреатов — Владимир Машков и Елена Лядова за роли второго плана, Данила Горюнков за операторскую работу («Ветер»), а также авторы сценария фильма «Ветер» Петр Луцик и Алексей Саморядов. Специальный приз за вклад в кинообразование и науку присудили Игорю Золотовицкому посмертно, награду «Честь и достоинство» получила Алла Сурикова.

Премия «Ника» вручается Российской академией кинематографических искусств с 1988 года. Лауреатам дарят статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини победы, передает «Радиоточка НСН».

