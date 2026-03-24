Тегеран атаковал военные базы США после заявлений Трампа о перемирии
24 марта 202600:01
Тегеран атаковал военные базы США на Ближнем Востоке, сообщает IRNA со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Это произошло после заявлений американского лидера Дональда Трампа об идущих переговорах с Ираном. Атаку подверглись базы, в том числе Али ас-Салем, Аль-Хардж и Аль-Дафра, следует из заявления КСИР.
Иранские военные отметили, что рассматривают заявления Трампа о перемирии как психологическую операцию.
Ранее президент США заявил о новом раунде переговоров США и Ирана по телефону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
