Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Володин отметил, что Швыткин был боевым офицером и имел ряд государственных наград, включая три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также подчеркнул, что депутата уважали коллеги и поддерживали избиратели Красноярского края, чьи интересы он представлял на протяжении многих лет.

По словам председателя Госдумы, Швыткин принимал участие в специальной военной операции в качестве добровольца и активно занимался вопросами поддержки ее участников и их семей в парламенте.

Володин выразил соболезнования родным и близким, назвав уход депутата невосполнимой утратой и отметив его личные качества — скромность, отзывчивость и надежность, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
