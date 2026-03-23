Умер замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин скоропостижно скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его слова опубликованы на сайте нижней палаты парламента.

Володин отметил, что Швыткин был боевым офицером и имел ряд государственных наград, включая три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Он также подчеркнул, что депутата уважали коллеги и поддерживали избиратели Красноярского края, чьи интересы он представлял на протяжении многих лет.