Зеленский: конфликт можно решить через прямой диалог лидеров Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт может быть разрешен только посредством прямого диалога лидеров Украины и РФ. Такую позицию Зеленский озвучил в интервью газете Bild, передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что готов к компромиссам. Он также отметил, что российская стороны также должна быть к ним готова.

Ранее член российской делагации переговоров с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ не уступит Украине ни одного переговорного пункта.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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