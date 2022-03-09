Зеленский: конфликт можно решить через прямой диалог лидеров Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конфликт может быть разрешен только посредством прямого диалога лидеров Украины и РФ. Такую позицию Зеленский озвучил в интервью газете Bild, передает ТАСС.

Украинский лидер отметил, что готов к компромиссам. Он также отметил, что российская стороны также должна быть к ним готова.

Ранее член российской делагации переговоров с Украиной, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что РФ не уступит Украине ни одного переговорного пункта.