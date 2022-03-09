Слуцкий: делегация РФ не уступит Украине ни одного переговорного пункта

Российская делегация не уступит Украине ни одного переговорного пункта. Такое заявление сделал член делагации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По словам Слуцкого, переговоры проходят непросто. Он также отметил, что переговоры ведутся «не для пиара», а на них действительно пытаются найти общее решение по ключевым вопросам.

Военная операция на Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

Первые переговоры российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля. Очередной четвертый раунд переговоров ожидается в ближайшее время.



