Зеленский: Россия забыла уроки Второй мировой войны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России «забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки». Такое мнение Зеленский высказал в видеообращении в своем Telegram-канале.
Украинский президент прокомментировал связанные с антисемитизмом слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского МИД ранее заявил, что еврейское происхождение Зеленского не противоречит наличию нацизма на Украине и предположил, что у вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера была еврейская кровь, напоминает Ura.ru.
«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом?» — отметил Зеленский.
Президент Украины также задумался, какими будут отношения России и Израиля после слов Лаврова и продолжит ли работу в Москве израильский посол, отмечает Газета.ру.
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