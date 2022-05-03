Зеленский: Россия забыла уроки Второй мировой войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в России «забыли все уроки Второй мировой войны, а может, никогда и не учили эти уроки». Такое мнение Зеленский высказал в видеообращении в своем Telegram-канале.

Израиль потребовал извинений за слова Лаврова про евреев

Украинский президент прокомментировал связанные с антисемитизмом слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Глава российского МИД ранее заявил, что еврейское происхождение Зеленского не противоречит наличию нацизма на Украине и предположил, что у вождя Третьего рейха Адольфа Гитлера была еврейская кровь, напоминает Ura.ru.

«Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом?» — отметил Зеленский.

Президент Украины также задумался, какими будут отношения России и Израиля после слов Лаврова и продолжит ли работу в Москве израильский посол, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Сергей ЛавровЕвреиРоссияВладимир Зеленский
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