Зеленский рассказал об основной ошибке Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский обозначил основную ошибку украинской политики. По его мнению, Киев просчитался, не создав сильную систему безопасности. Об этом президент Украины рассказал в интервью Чешскому телевидению.

Зеленский считает, что вскоре Москве может понадобиться новая мобилизация

Зеленский заявил, что Украина за тридцать лет не построила мощную систему безопасности.

Ранее Зеленский заявил о намерении строить с Россией прагматичные отношения. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
ТЕГИ:БезопасностьУкраинаРоссияВладимир Зеленский
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