Зеленский рассказал о совете спецслужб покинуть Украину в течение трех дней

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о своем решении остаться в стране после начала специальной военной операции России, несмотря на советы спецслужб и зарубежных партнеров. Глава государства сообщил об этом в эксклюзивном интервью Чешскому телевидению.

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«Все мне сказали [24 февраля], что я немедленно должен уехать. Все — наши спецслужбы и наши партнеры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину», — цитирует Зеленского ТАСС.

По словам украинского президента, тогда же он принял решение оставаться не Украине при любых обстоятельствах, пишет Газета.ру. Зеленский заявил, что его «уже раздражало», что постоянно появлялись высказывания о его отъезде. В связи с этим президент решил распространять видео, подтверждающие, что он находится в Киеве, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВладимир Зеленский
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