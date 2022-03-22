Зеленский рассказал о совете спецслужб покинуть Украину в течение трех дней

«Все мне сказали [24 февраля], что я немедленно должен уехать. Все — наши спецслужбы и наши партнеры, при посредничестве которых к нам поступали сигналы из других стран. Они рекомендовали мне, чтобы я в течение трех дней покинул Украину», — цитирует Зеленского ТАСС.

По словам украинского президента, тогда же он принял решение оставаться не Украине при любых обстоятельствах, пишет Газета.ру. Зеленский заявил, что его «уже раздражало», что постоянно появлялись высказывания о его отъезде. В связи с этим президент решил распространять видео, подтверждающие, что он находится в Киеве, отмечает РЕН ТВ.

