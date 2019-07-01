Зеленский рассказал о попытке срыва переговоров о прекращении огня в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел санитарного автомобиля в Водяном попыткой сорвать переговоры о прекращении огня в Донбассе. Об этом он написал в публикации на своей странице в Facebook.

Глава государства сообщил, что обстрел является нарушением норм международного гуманитарного права, а также «позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе», цитирует Зеленского телеканал «360». Он также призвал партнеров в Соединенных Штатах Америки и Европе отреагировать на произошедшее «должным образом». По его оценке, пишет RT, инцидент «отнюдь не приближает к миру».

Как сообщает Утро.ру, Донецк и Киев взаимно обвинили друг друга в провокации из-за подрыва санитарного автомобиля.

Ранее экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН отметил, что за первые полтора месяца Владимиру Зеленскому удалось сделать больше, чем его предшественнику Петру Порошенко за пять лет.

