Шольц: Антироссийские санкции не отменят после окончания боевых действий на Украине

Прекращение боевых действий на Украине не станет единственным условием для снятия санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц: страны, стремящиеся в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России

По словам главы правительства ФРГ, правильно, чтобы к антироссийским санкциям присоединились как можно больше стран.

«Потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, [это] укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость», — цитирует Шольца РИА Новости.

Канцлер отметил, что для прекращения действия санкций необходима общая нормализация ситуации: Россия и Украина должны достичь договоренностей по «реальной защите» суверенитета и территориальной целостности.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Санкции Против РоссииУкраинаГермания
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