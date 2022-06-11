Шольц: Антироссийские санкции не отменят после окончания боевых действий на Украине
Прекращение боевых действий на Украине не станет единственным условием для снятия санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По словам главы правительства ФРГ, правильно, чтобы к антироссийским санкциям присоединились как можно больше стран.
«Потому что они являются одним из инструментов наряду с поставками вооружений, выделением финансовой помощи, [это] укрепляет возможность помогать Украине, чтобы она сама могла определять свое демократическое будущее, чтобы она защищала свои суверенитет и территориальную целостность и чтобы она в будущем обладала боеспособной армией, которая бы обеспечивала ее независимость», — цитирует Шольца РИА Новости.
Канцлер отметил, что для прекращения действия санкций необходима общая нормализация ситуации: Россия и Украина должны достичь договоренностей по «реальной защите» суверенитета и территориальной целостности.
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