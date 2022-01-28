Зеленский раскритиковал Германию за позицию по поставкам оружия Киеву

Украинский лидер заявил, что не желал бы Германии чувствовать себя так как Украина на границах страны. Зеленский задался вопросом, что бы делали немецкие власти, имея у границ российские войска.

Ранее официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что поставка Германией летального оружия на Украину исключена. По его мнению, урегулировать конфликт на Украине можно лишь дипломатическим путем, а дискуссии о поставках Киеву оружия проблему не решат.

