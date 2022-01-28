В Германии исключили возможность поставок летального оружия на Украину

Поставка Германией летального оружия на Украину исключена, заявил официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Он напомнил, что Германия не рассматривает возможность экспорта вооружений в кризисные регионы, это правило касается и Украины.

Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР

По его мнению, урегулировать конфликт на Украине можно лишь дипломатическим путем, а дискуссии о поставках Киеву оружия проблему не решат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поблагодарил коллегу за военную помощь США, в частности в виде оборонного летального оружия. Отмечается, что Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этой области.


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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:УкраинаОружиеГермания
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