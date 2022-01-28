В Германии исключили возможность поставок летального оружия на Украину

По его мнению, урегулировать конфликт на Украине можно лишь дипломатическим путем, а дискуссии о поставках Киеву оружия проблему не решат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом поблагодарил коллегу за военную помощь США, в частности в виде оборонного летального оружия. Отмечается, что Зеленский выразил надежду на дальнейшее сотрудничество в этой области.



