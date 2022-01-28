США приветствуют заявления РФ о нежелании войны, но ждут действий
США приветствуют заявления РФ о нежелании войны, однако слова должны подкрепляться действиями. Соответствующую позицию выразил представитель американской администрации, сообщает ТАСС.
Также американский чиновник отметил, что США бы приветствовали ответ российских властей на предложения США в сфере безопасности.
Ранее глава МИД Сергей Лавров, говоря о перспективах начала вооруженного конфликта, отметил, что войны не будет, «если это зависит от Российской Федерации».
Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.
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