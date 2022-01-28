США приветствуют заявления РФ о нежелании войны, но ждут действий

США приветствуют заявления РФ о нежелании войны, однако слова должны подкрепляться действиями. Соответствующую позицию выразил представитель американской администрации, сообщает ТАСС.

Также американский чиновник отметил, что США бы приветствовали ответ российских властей на предложения США в сфере безопасности.

Ранее глава МИД Сергей Лавров, говоря о перспективах начала вооруженного конфликта, отметил, что войны не будет, «если это зависит от Российской Федерации».

Информация о возможном нападении на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. После этого Запад и РФ начали обсуждение вопроса европейской безопасности.





