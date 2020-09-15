Зеленский прокомментировал инцидент с Навальным
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал госпитализацию с подозрением на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Как сообщает РИА Новости, совю позицию он озвучил в ходе визита в австрийскую Вену.
По словам Зеленского, у него и канцлера Австрии Себастьяна Курца сложилось единое мнение по этому вопросу. Он заявил, что осуждает «покушение на господина Навального».
Политик добавил, что «весь мир» ожидает выяснения подробностей этой истории.
Навального госпитализировали 20 августа после экстренной посадки самолета Томск-Москва в Омске. После двух дней в омской больнице, его в состоянии комы перевезли в немецкую клинику. По данным немецких властей, результаты анализа показали отравление политика веществом типа «Новичок».
В настоящее время Навальный вышел из комы и сегодня впервые сделал публикацию в своем Instagram.
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