Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления
Российский политик Алексей Навальный опубликовал своё первое фото в «Инстаграме» с момента госпитализации в Омске 20 августа.
Он отметил, что пока ещё «почти ничего не умеет», но уже начал самостоятельно дышать.
«Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», - написал он.
14 сентября немецкая клиника Charite сообщила, что Навальный больше не нуждается в искусственной вентиляции лёгких и может вставать с постели. Политик приходит в себя после предполагаемого отравления. Несколько недель с момента госпитализации он находился в коме. О том, что Навальный пришёл в сознание, сообщалось 7 сентября. 10 сентября западные СМИ рассказали, что Навальный вспомнил события перед госпитализацией.
Власти Германии считают, что политик был отравлен веществом класса "Новичок". Москва требует предоставить документальные подтверждения: российские врачи не обнаружили яда в организме Навального.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в госизмене Сафронова
- Стало известно о крушении вертолёта США в Сирии
- «Поступи честно»: Доктор Мясников обратился к Навальному
- В Кремле заверили, что будут рады возвращению Навального
- Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru