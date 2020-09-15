Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления

Российский политик Алексей Навальный опубликовал своё первое фото в «Инстаграме» с момента госпитализации в Омске 20 августа.

Он отметил, что пока ещё «почти ничего не умеет», но уже начал самостоятельно дышать.

«Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», - написал он.