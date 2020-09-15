Навальный опубликовал первое фото с момента предполагаемого отравления

Российский политик Алексей Навальный опубликовал своё первое фото в «Инстаграме» с момента госпитализации в Омске 20 августа.

Он отметил, что пока ещё «почти ничего не умеет», но уже начал самостоятельно дышать.

«Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооценённый многими процесс. Рекомендую», - написал он.

14 сентября немецкая клиника Charite сообщила, что Навальный больше не нуждается в искусственной вентиляции лёгких и может вставать с постели. Политик приходит в себя после предполагаемого отравления. Несколько недель с момента госпитализации он находился в коме. О том, что Навальный пришёл в сознание, сообщалось 7 сентября. 10 сентября западные СМИ рассказали, что Навальный вспомнил события перед госпитализацией.

Власти Германии считают, что политик был отравлен веществом класса "Новичок". Москва требует предоставить документальные подтверждения: российские врачи не обнаружили яда в организме Навального.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВрачиАлексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры