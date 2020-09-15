В ЕС захотели назвать новые санкции именем Навального

Новые санкции Евросоюза за нарушение прав человека, по аналогии с американским «актом Магнитского», должны получить имя Алексея Навального. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По мнению главы европейской дипломатии, произошедшее с Навальным должно побудить страны ЕС обсудить и принять глобальный санкционный механизм, передаёт ТАСС. Ранее Боррель назвал инцидент «покушением на убийство» с применением химоружия: немецкие специалисты полагают, что российский политик был отравлен веществом класса «Новичок».

«Отравление Навального» будет иметь последствия для отношений между ЕС и Россией, добавил Боррель, не приведя подробностей. Соответствующий вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД в Брюсселе 21 сентября.

Российские врачи не нашли в организме Навального следов отравления. Москва призывает западные страны подкрепить фактами версию об отравлении.

