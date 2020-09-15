В ЕС захотели назвать новые санкции именем Навального
Новые санкции Евросоюза за нарушение прав человека, по аналогии с американским «актом Магнитского», должны получить имя Алексея Навального. Об этом во вторник, 15 сентября, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
По мнению главы европейской дипломатии, произошедшее с Навальным должно побудить страны ЕС обсудить и принять глобальный санкционный механизм, передаёт ТАСС. Ранее Боррель назвал инцидент «покушением на убийство» с применением химоружия: немецкие специалисты полагают, что российский политик был отравлен веществом класса «Новичок».
«Отравление Навального» будет иметь последствия для отношений между ЕС и Россией, добавил Боррель, не приведя подробностей. Соответствующий вопрос будет обсуждаться на встрече глав МИД в Брюсселе 21 сентября.
Российские врачи не нашли в организме Навального следов отравления. Москва призывает западные страны подкрепить фактами версию об отравлении.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- В ЕС захотели назвать новые санкции именем Навального
- Глава евродипломатии: Институты ЕС не могут остановить «Северный поток-2»
- В ОНФ предупредили о подводных камнях и рисках банкротства
- Президент Австрии против блокировки «Северного потока-2» из-за Навального
- Эксперт раскрыл готовность ПВО Грузии «пустить кровь» ВКС РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru