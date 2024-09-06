Зеленский призвал завершить конфликт в Украине до начала зимы
Западным партнёрам Киева следует способствовать скорейшему прекращению российско-украинского конфликта. Как пишет Reuters, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе встречи контактной группы на авиационной базе «Рамштайн» в Германии он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить текущей осенью.
«Окончание боевых действий в течение следующих трёх месяцев позволит восстановить надёжный международный порядок безопасности», - заключил украинский лидер.
Ранее Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru