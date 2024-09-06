Зеленский призвал завершить конфликт в Украине до начала зимы

Путин подписал указ о создании оргкомитета национального центра «Россия» Умер оператор «Войны и мира» Бондарчука Анатолий Петрицкий Более 2 млн активных клиентов перешли из «Открытия» в ВТБ в рамках объединения Дуров объявил об отключении функции «Люди рядом» в Telegram Депутат Милонов предложил на месте «Крестов» в Петербурге открыть музей