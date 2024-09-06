Зеленский призвал завершить конфликт в Украине до начала зимы

Западным партнёрам Киева следует способствовать скорейшему прекращению российско-украинского конфликта. Как пишет Reuters, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине

В ходе встречи контактной группы на авиационной базе «Рамштайн» в Германии он подчеркнул, что конфликт необходимо завершить текущей осенью.

«Окончание боевых действий в течение следующих трёх месяцев позволит восстановить надёжный международный порядок безопасности», - заключил украинский лидер.

Ранее Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
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