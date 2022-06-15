Зеленский призвал включить в ЕС Украину и ещё три страны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправными членами Евросоюза должны стать Украина, Албания, Черногория и Северная Македония, сообщает РИА Новости.

Шольц: страны, стремящиеся в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России

По итогам переговоров с премьерами этих государств украинский лидер отметил, что Киев, Тирана, Подгорица и Скопье «не являются конкурентами на этом европейском пути».

«Украина, республика Албания, Черногория, республика Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», - заключил он.

Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что на вступление Украины в Евросоюз потребуется время и, в первую очередь, необходимо, чтобы в стране прекратились боевые действия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЕвросоюзЧерногорияМакедонияУкраинаВладимир Зеленский
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры