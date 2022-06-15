Зеленский призвал включить в ЕС Украину и ещё три страны
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноправными членами Евросоюза должны стать Украина, Албания, Черногория и Северная Македония, сообщает РИА Новости.
По итогам переговоров с премьерами этих государств украинский лидер отметил, что Киев, Тирана, Подгорица и Скопье «не являются конкурентами на этом европейском пути».
«Украина, республика Албания, Черногория, республика Северная Македония должны стать полноправными членами Евросоюза и мы согласны с тем, что наши страны не являются конкурентами на этом европейском пути, а только дополняют и усиливают возможности друг друга», - заключил он.
Ранее министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что на вступление Украины в Евросоюз потребуется время и, в первую очередь, необходимо, чтобы в стране прекратились боевые действия.
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