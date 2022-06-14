Во Франции назвали условие для вступления Украины в ЕC

По его словам, в первую очередь, необходимо, чтобы в стране прекратились боевые действия.

«Сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему «клубу» на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС», - подчеркнул он.

Бон добавил, что при этом нужно «как можно скорее» дать Киеву позитивный сигнал.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину, чтобы обсудить заявку страны на членство в Евросоюзе, сообщает RT.

