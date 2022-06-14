Во Франции назвали условие для вступления Украины в ЕC

Министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон в эфире радиостанции France Inter заявил, что на вступление Украины в Евросоюз потребуется время.

МИД Франции: На вступление Украины в Евросоюз может потребоваться до 20 лет

По его словам, в первую очередь, необходимо, чтобы в стране прекратились боевые действия.

«Сначала нужно прекратить боевые действия, потом восстановить Украину, а потом уже говорить о присоединении к нашему «клубу» на хороших условиях как для Украины, так и для ЕС», - подчеркнул он.

Бон добавил, что при этом нужно «как можно скорее» дать Киеву позитивный сигнал.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с визитом на Украину, чтобы обсудить заявку страны на членство в Евросоюзе, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияЕвросоюзУкраина
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