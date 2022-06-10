Шольц: страны, стремящиеся в ЕС, должны присоединиться к санкциям против России

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны присоединиться к санкциям против России. Об этом сообщает ТАСС.

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В частности, Шольц выразил поддержку Сербии на ее пути в Евросоюз, отметив при этом необходимость окончательного решения вопроса Косова. Канцлер не стал уточнять возможные сроки присоединения Сербии к союзу.

Ранее в пятницу президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа впервые потребовала от Белграда признания Косова. Он отметил, что до этого только Соединенные Штаты выступали за это.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияГермания
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