Зеленский призвал вернуться на Украину покинувших страну госслужащих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал покинувших страну госслужащих вернуться на родину в течение суток, передает РИА Новости.
По словам Зеленского, в другом случае в отношении покинувших страну будут сделаны «серьезные выводы». Он отметил, что власть должны показывать пример единства украинскому народу.
Ранее Зеленский отметил, что он и его семья остаются на Украине.
Отъезды из страны чиновников различных уровней власти связаны с распространяющейся информацией о возможном нападении РФ на Украину. Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.
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