Зеленский призвал вернуться на Украину покинувших страну госслужащих

По словам Зеленского, в другом случае в отношении покинувших страну будут сделаны «серьезные выводы». Он отметил, что власть должны показывать пример единства украинскому народу.

Ранее Зеленский отметил, что он и его семья остаются на Украине.

Отъезды из страны чиновников различных уровней власти связаны с распространяющейся информацией о возможном нападении РФ на Украину. Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.

