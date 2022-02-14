Зеленский призвал вернуться на Украину покинувших страну госслужащих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал покинувших страну госслужащих вернуться на родину в течение суток, передает РИА Новости.

Зеленский: 16 февраля станет Днем единения Украины

По словам Зеленского, в другом случае в отношении покинувших страну будут сделаны «серьезные выводы». Он отметил, что власть должны показывать пример единства украинскому народу.

Ранее Зеленский отметил, что он и его семья остаются на Украине.

Отъезды из страны чиновников различных уровней власти связаны с распространяющейся информацией о возможном нападении РФ на Украину. Ранее президент США Джо Байден на видеоконференции с лидерами стран Запада, ЕС и НАТО заявил, что «вторжение» России на Украину начнется 16 февраля.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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