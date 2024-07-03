Зеленский призвал Трампа обнародовать его план урегулирования конфликта

Бывшему президенту США Дональду Трампу следует обнародовать его план мирного урегулирования конфликта. Об этом в интервью Bloomberg заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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При этом он предупредил, что любые предложения по данному вопросу не должны нарушать суверенитет страны.

«Если Трамп знает, как закончить... он должен сказать нам... Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность — мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать», - отметил Зеленский.

Украинский лидер добавил, что готов встретиться с Трампом, чтобы обсудить его мирный план.

Ранее в СМИ появилась информация, что Трамп рассматривает возможность договориться с президентом РФ Владимиром Путиным о том, «какую часть украинской территории может сохранить Москва», пишут «Известия».

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ФОТО: AP / ТАСС
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