Фицо: Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского

Премьер указал, что 19 декабря украинский лидер на его «личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию».

Информацию о встрече Фицо и Владимира Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча проходит в личном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

