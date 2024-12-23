Фицо: Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского
23 декабря 202401:04
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что его визит в Москву был реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию страны.
Премьер указал, что 19 декабря украинский лидер на его «личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию».
Информацию о встрече Фицо и Владимира Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча проходит в личном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru