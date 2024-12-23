Фицо: Визит в Москву был реакцией на слова Зеленского

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что его визит в Москву был реакцией на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он против любого транзита газа через территорию страны.

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Премьер указал, что 19 декабря украинский лидер на его «личный вопрос ответил, что он против любого транзита газа через Украину на нашу территорию».

Информацию о встрече Фицо и Владимира Путина подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча проходит в личном формате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: dpa / ТАСС
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