Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России

Союзникам Киева следует игнорировать «красные линии» Москвы. Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский призвал к участию России во втором саммите по Украине

На встрече контактной группы в формате «Рамштайн» он призвал разрешить украинским войскам использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

«Нам необходимо иметь эти дальнобойные возможности... в том числе, на территории России, чтобы у России была мотивация стремиться к миру», — подчеркнул украинский лидер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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