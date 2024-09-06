Зеленский призвал союзников снять ограничения на дальние удары по России
Союзникам Киева следует игнорировать «красные линии» Москвы. Как сообщает Reuters, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
На встрече контактной группы в формате «Рамштайн» он призвал разрешить украинским войскам использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.
«Нам необходимо иметь эти дальнобойные возможности... в том числе, на территории России, чтобы у России была мотивация стремиться к миру», — подчеркнул украинский лидер.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены альянса обсуждают применение Украиной дальнобойных ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru