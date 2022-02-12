СМИ назвали дату «нападения» России на Украину

Россия может «напасть» на Украину 15 февраля, пишет Bloomberg.

Салливан: РФ «имеет возможности напасть на Украину» во время Олимпиады

«Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», — отмечает агентство.

Bloomberg ссылается на чиновников, однако не уточняется, какие страны они представляют и какие должности занимают. Никаких доказательств грядущего «нападения» так же не приводится.

Неделю назад на сайте Bloomberg появился заголовок «Россия вторгается на Украину». Позже ошибочное сообщение удалили, объяснив, что агентство «подготавливает заголовки для множества сценариев».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:BloombergУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры