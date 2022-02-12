СМИ назвали дату «нападения» России на Украину
Россия может «напасть» на Украину 15 февраля, пишет Bloomberg.
«Действия России могут включать провокацию в Донбассе... или нападение на столицу страны Киев, сообщили чиновники, знакомые с этим вопросом. Они сказали, что любое действие может начаться уже во вторник», — отмечает агентство.
Bloomberg ссылается на чиновников, однако не уточняется, какие страны они представляют и какие должности занимают. Никаких доказательств грядущего «нападения» так же не приводится.
Неделю назад на сайте Bloomberg появился заголовок «Россия вторгается на Украину». Позже ошибочное сообщение удалили, объяснив, что агентство «подготавливает заголовки для множества сценариев».
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