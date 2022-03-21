Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без торговли с Германией у России не будет денег, сообщает РИА Новости.

Крупнейший энергоконцерн Германии отказался от закупки российского газа

В своём видеообращении к жителям ФРГ он призвал не поставлять товары в РФ и отказаться от российских энергоресурсов.

«Без ваших компаний и банков у России не будет денег... закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов», - призвал немцев украинский лидер.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти на фоне ситуации на Украине, сообщает RT.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:НефтьРоссийский ГазРоссияГерманияВладимир Зеленский
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