Зеленский призвал Германию отказаться от российских энергоресурсов

В своём видеообращении к жителям ФРГ он призвал не поставлять товары в РФ и отказаться от российских энергоресурсов.

«Без ваших компаний и банков у России не будет денег... закройте для них все ваши порты, не поставляйте товары, отказывайтесь от российских энергоресурсов», - призвал немцев украинский лидер.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что главы МИД 27 стран — членов ЕС обсудят возможность отказа от импорта российской нефти на фоне ситуации на Украине, сообщает RT.

