Зеленский прилетел на заседание G7

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины», — написал он.

Зеленский также указал главные темы своего визита на саммит стран: безопасность и усиленное сотрудничество.

Он высказал надежду на приближение урегулирования положения дел на Украине.



Ранее в МИД Японии заявили, что Зеленский подтвердил участие в работе G7. Как отметили в ведомстве, в марте с Киевом договорились, что Зеленский поучаствует во встрече G7 в онлайн-формате. Однако позже политик выразил желание посетить саммит лично, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».





