Зеленский прилетел на заседание G7
Самолёт президента Украины Владимира Зелинского доставил его в аэропорт японского города Хиросима, на саммит лидеров стран G7. Об этом Украинский лидер написал в своем Twitter 20 мая, в субботу.
«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины», — написал он.
Зеленский также указал главные темы своего визита на саммит стран: безопасность и усиленное сотрудничество.
Он высказал надежду на приближение урегулирования положения дел на Украине.
Ранее в МИД Японии заявили, что Зеленский подтвердил участие в работе G7. Как отметили в ведомстве, в марте с Киевом договорились, что Зеленский поучаствует во встрече G7 в онлайн-формате. Однако позже политик выразил желание посетить саммит лично, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru