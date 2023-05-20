Зеленский прилетел на заседание G7

Самолёт президента Украины Владимира Зелинского доставил его в аэропорт японского города Хиросима, на саммит лидеров стран G7. Об этом Украинский лидер написал в своем Twitter 20 мая, в субботу.

Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

«Япония. G7. Важные встречи с партнерами и друзьями Украины», — написал он.

Зеленский также указал главные темы своего визита на саммит стран: безопасность и усиленное сотрудничество.

Он высказал надежду на приближение урегулирования положения дел на Украине.

Ранее в МИД Японии заявили, что Зеленский подтвердил участие в работе G7. Как отметили в ведомстве, в марте с Киевом договорились, что Зеленский поучаствует во встрече G7 в онлайн-формате. Однако позже политик выразил желание посетить саммит лично, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаЯпонияСаммит G7Владимир Зеленский

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