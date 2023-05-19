Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии
Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на саммите «Большой семерки» в Японии.
Встречу анонсировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.
В Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ранее заявили, что Зеленский примет участие в саммите G7 по видеосвязи. В МИД Японии также сообщили, что украинский лидер не будет присутствовать на мероприятии лично.
Страны «Большой семерки» планируют оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется. Об этом говорится в заявлении G7, передает «Радиоточка НСН».
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