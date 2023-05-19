Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с главой Белого дома Джо Байденом на саммите «Большой семерки» в Японии.

Кисида: страны G7 введут жесткие санкции против России

Встречу анонсировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ранее заявили, что Зеленский примет участие в саммите G7 по видеосвязи. В МИД Японии также сообщили, что украинский лидер не будет присутствовать на мероприятии лично.

Страны «Большой семерки» планируют оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется. Об этом говорится в заявлении G7, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Telegram-канал Владимира Зеленского
ТЕГИ:Джо БайденУкраинаВладимир Зеленский

Горячие новости

Все новости

партнеры