Зеленский встретится с Байденом на саммите G7 в Японии

Встречу анонсировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

В Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО) ранее заявили, что Зеленский примет участие в саммите G7 по видеосвязи. В МИД Японии также сообщили, что украинский лидер не будет присутствовать на мероприятии лично.

Страны «Большой семерки» планируют оказывать Украине финансовую и военную помощь столько, сколько потребуется. Об этом говорится в заявлении G7, передает «Радиоточка НСН».

