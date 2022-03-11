Зеленский пригрозил России страшным ответом за срыв режима тишины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае срыва режима тишины, россиянам также могут понадобиться гуманитарные коридоры. Об этом сообщает РИА Новости.
«Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если российские войска снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры», — пригрозил Зеленский.
Российская сторона обвиняет в срыве эвакуации нацбаты, воюющие на стороне ВСУ.
Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 утра для эвакуации мирного населения.
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