Зеленский пригрозил России страшным ответом за срыв режима тишины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае срыва режима тишины, россиянам также могут понадобиться гуманитарные коридоры. Об этом сообщает РИА Новости.

В Минобороны сообщили о выведенных из строя военных аэродромах в Луцке и Ивано-Франковске

«Украинские военные обеспечили тишину, чтобы гуманитарные коридоры работали. Если российские войска снова будут стрелять и срывать спасение людей, в итоге они получат такой ответ мира, что им самим понадобятся гуманитарные коридоры», — пригрозил Зеленский.

Российская сторона обвиняет в срыве эвакуации нацбаты, воюющие на стороне ВСУ.

Ранее начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что 11 марта российская сторона объявляет режим тишины с 10:00 утра для эвакуации мирного населения.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:Владимир Зеленский
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