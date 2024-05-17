Ушаков: Путин и Си Цзиньпин очень подробно обсуждали Украину

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе неформальных переговоров «очень подробно» обсудили Украину. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

В Пекине завершились неформальные переговоры Путина и Си

Накануне Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине, а позже встретились в неформальной обстановке, напоминает Ura.ru.

По словам Ушакова, политики провели обсуждения Украины один на один.

«Не узкий состав, а тет-а-тет, когда председатель вместе с нашим президентом беседовали отдельно», — указал помощник главы российского государства.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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