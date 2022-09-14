Зеленский прибыл в город Изюм
Президент Украины Владимир Зеленский в своём Telegram-канале заявил, что посетил город Изюм в Харьковской области.
Украинский лидер рассказал, что встретился с военными, а также принял участие в церемонии поднятия украинского флага.
«Прежде, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины», - написал он.
Ранее Минобороны РФ заявило о масштабной переброске российской изюмско-балаклейской группировки на другое направление, пишут «Известия».
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