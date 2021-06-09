Зеленский прибыл в Донбасс для переговоров на передовой с бойцами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Донбасс, где посетит передовые позиции украинских военных. Об этом сообщает Офис президента.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку в Донецкую область. Глава государства посетит передовые позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил и пообщается с бойцами, которые несут службу на передовой», - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что поездка запланирована на 10 июня. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Последний визит главы Украины к линии соприкосновения состоялся в апреле этого года. Тогда Зеленский посетил позиции войск страны на линии соприкосновения, пообщался с военнослужащими и опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев.



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ФОТО: Сайт президента Украины / www.president.gov.ua
ТЕГИ:Война В ДонбассеВладимир Зеленский
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