Зеленский прибыл в Донбасс для переговоров на передовой с бойцами ВСУ

Ранее сообщалось, что поездка запланирована на 10 июня. Об этом он заявил во время рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Последний визит главы Украины к линии соприкосновения состоялся в апреле этого года. Тогда Зеленский посетил позиции войск страны на линии соприкосновения, пообщался с военнослужащими и опубликовал селфи на фоне ржавых брусьев.







