Зеленский прибыл с визитом в Хорватию
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Хорватию. Ожидается, что он примет участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа» и встретится с главой хорватского правительства Андреем Пленковичем. Об этом президент Украины заявил в своем Telegram-канале.
По словам Зеленского, с Пленковичем он обсудит продолжение оборонного партнерства, а также вопросы восстановления Украины и реабилитации раненых военнослужащих ВСУ.
Кроме того, отметил глава Украины, реализация украинской «формулы мира» будет обсуждаться на саммите в формате «Украина плюс 12 стран». Также будут затронуты вызовы на пути вступления Киева в Североатлантический альянс и Евросоюз.
Ранее советница главы офиса президента Украины Дария Заривная заявила, что причиной отмены второго саммита по Украине, куда планировалось позвать российских представителей, стала неготовность «формулы мира» Зеленского.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru