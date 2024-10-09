Зеленский прибыл с визитом в Хорватию

По словам Зеленского, с Пленковичем он обсудит продолжение оборонного партнерства, а также вопросы восстановления Украины и реабилитации раненых военнослужащих ВСУ.

Кроме того, отметил глава Украины, реализация украинской «формулы мира» будет обсуждаться на саммите в формате «Украина плюс 12 стран». Также будут затронуты вызовы на пути вступления Киева в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Ранее советница главы офиса президента Украины Дария Заривная заявила, что причиной отмены второго саммита по Украине, куда планировалось позвать российских представителей, стала неготовность «формулы мира» Зеленского.

