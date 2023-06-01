Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Молдавию
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в молдавский Бульбоакэ на саммит Европейского политического сообщества. Об этом сообщает Moldpres.
По данным агентства, ранее участие политика в мероприятии в Молдавии не подтверждалось, однако и не отрицалось.
«Зеленский первым из глав государств сегодня утром прибыл в замок Мими ... где сегодня проходит саммит Европейского политического сообщества», — отмечается в сообщении.
Как сообщил сам Зеленский в своем Telegram-канале, в рамках саммита он проведет «много двусторонних встреч», в рамках которых обсудит в том числе поставки истребителей и комплексов Patriot.
Во встрече ЕПС участвуют представители 47 стран, а также главы Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru